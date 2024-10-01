Ираида Шалак: «Я не сделала ничего плохого»

1 октября 2024 года в Петрозаводском городском суде начались прения по уголовному делу, возбужденному в отношении известной в Карелии фермерши Ираиды Шалак. Суд длится больше двух лет - с июня 2022 года, и общественный интерес к нему давно угас. Особенно на фоне других громких уголовных историй. Чего стоит хотя бы уголовное дело, возбужденное против экс-министра сельского и рыбного хозяйства РК Владимира Лабинова, которое в настоящее время рассматривается в Петрозаводском горсуде.

Ираида Шалак обвиняется в пяти преступлениях, которые были квалифицированы как мошенничество в особо крупном размере. По версии гособвинения, она помогала знакомым, родственникам и работникам своего хозяйства оформлять и получать через Минсельхоз Карелии крупные денежные гранты на создание фермерских хозяйств. Средства, которые получали граждане от государства, настаивает следствие, подсудимая использовала по своему усмотрению.

Прокурор Татьяна Дубейковская посчитала доказанным вину Шалак по всем пяти преступлениям. Во время судебного процесса были допрошены граждане, которые получали гранты. Большинство свидетелей подтверждали, что Ираида Шалак помогала составить бизнес-план, объясняла, как вести себя при его защите в Минсельхозе, вела бухгалтерскую документацию. Дубейковская отметила, что показания многих свидетелей, данные в ходе судебного процесса и на стадии предварительного следствия, серьезно отличаются. Во время следствия неудавшиеся фермеры говорили о том, что денежными средствами, полученными в рамках грантов, распоряжалась Шалак, предпринимательством они заниматься не собирались, некоторые трудились в хозяйстве подсудимой и получали за это зарплату. За то, что гражданин оформлял на себя грант, подсудимая обещала передать 200 тысяч рублей. В суде же многие свидетели настаивали, что Ираида Шалак просто оказывала им консультативные и бухгалтерские услуги, а показания в ходе следствия они давали под психологическим давлением сотрудников правоохранительных органов, угрозами, «что они пойдут паровозом вслед за Шалак».

Татьяна Дубейковская считает, что в суде свидетели пытались выгородить подсудимую из дружеских чувств.

В своем выступлении прокурор упомянула и о некоторых договорах на поставку сельхозпродукции, которые, согласно экспертизе, изготовлены путем монтажа и с поддельными подписями.

Прокурор вспомнила и о показаниях другого известного фермера Сосункевича, который был включен в конкурсную комиссию при Минсельхозе, определяющую, кому выдать гранты. Он помнит претендентов, которых «привозила» Шалак. «Он пытался на комиссиях возражать, что как эти люди могут вести хозяйство, но его никто не слушал. Министерству требовались показатели по выдаче грантов», - сказала Дубейковская.

Гособвинитель привела в своей речи и цитаты из телефонных переговоров между Шалак и фермерами, которые были записаны в ходе оперативно-следственных мероприятий. Нередко в переговорах звучало слово «откат». «Гранты-то все получили, откаты взяли», - говорила Шалак одной из свидетельниц. Судя по этим переговорам, речь идет о той сумме, которую получали так называемые фермеры за согласие оформить на себя гранты.

Татьяна Дубейковская попросила суд признать Шалак виновной и определить наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима и штрафом в 800 тысяч рублей. К тому же гособвинитель просит удовлетворить гражданский иск прокурора и взыскать с подсудимой в бюджет Карелии 20,7 миллиона рублей.

«Наличие какого-либо ущерба, причиненного правительству, мы не подтверждаем»,

- сказала представитель Минсельхоза Карелии.

Ираида Шалак заметила, что поддельные договоры, о которых говорила прокурор, к делу отношения не имеют и к «выделению грантов не привязаны». Она говорила о том, что на свидетелей оказывалось серьезное психологическое воздействие. Подсудимая отметила, что нет доказательств использования денег грантов не по назначению: «Прокурор не сказала о том, что деньги были… потрачены не на развитие сельского хозяйства».

«Я все равно, уважаемый суд, своей вины признать не могу. Я не сделала ничего плохого»,

- сказала Шалак.

По ее мнению, «ничего нового в деревне практически не происходит, кроме того, что деревня потихоньку угасает». По ее словам, она пыталась облегчить жизнь на селе и помочь министерству сельского хозяйства. «Деревня как была нищей, так и есть нищая», - сказала она в заключении.

Адвокат подсудимой Михаил Шогин настаивал на оправдательном приговоре: «Не мог государственный обвинитель убедить нас в том, что у подсудимой имеется корыстная цель. С моей точки зрения, только этого факта достаточно для того, чтобы вынести по делу оправдательный приговор».

От последнего слова Ираида Шалак отказалась. Оглашение приговора предварительно назначено на 15 октября.

Позволю себе личные впечатление от судебного процесса, на многих заседаниях которого мне удалось присутствовать. У гособвинения есть серьезные доказательства того, что граждане, получившие при помощи, а чаще и по инициативе Шалак, гранты, по сути, никакими фермерами не являются. Фактически Ираида Шалак помогала министерству добиваться дутых показателей и одновременно развивала собственное хозяйство. С моей точки зрения, Шалак играла по тем правилам, которые фактически были навязаны государством в лице руководства карельского Минсельхоза. Да, играла не в убыток себе. Но в условиях Карелии заниматься сельским хозяйством, не имея серьезной поддержки от государства, крайне сложно. Это наглядно доказали частные совхозы, которые стали рушиться один за другим, когда Минсельхоз Карелии урезал для них государственные дотации.

В деле действительно нет доказательств того, что Ираида Шалак транжирила средства грантов на то, чтобы устроить себе «красивую жизнь». Но схема, по которой расходовались гранты, была изначально «кривой». И за это теперь приходится расплачиваться. И, конечно, не чиновникам, которые, я уверена, прекрасно знали о практике получения грантов и мужественно закрывали на все глаза. Но расплачиваться пожилой женщине, как мне кажется, нужно уж точно не в колонии. Это станет для нее слишком жестким и явно избыточным наказанием.