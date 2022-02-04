Небольшой мороз ожидает жителей Карелии в субботу

Завтра, 5 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью -13, -15°C, днем -7, -9°C. Атмосферное давление будет падать, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на севере и западе небольшой, местами умеренный снег, днем снег, местами сильный, на юго-востоке небольшой. В отдельных районах метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный умеренный, утром и днем местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -12, -17°C, местами до -22°С, днем -5, -10°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше -8-12, пасмурно, снег.

В Сегеже -9-14, пасмурно, без осадков.

В Сортавале -7-10, пасмурно, сильный снег.

Ожидается слабая геомагнитная буря. Фото pixabay.com/Snuffleupagus