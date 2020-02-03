Небольшие снегопады ожидаются во вторник в Карелии

Завтра, 4 февраля, в Петрозаводске ожидается облачная погода. Временами снег, утром и днем метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -7-9, днем -4-6.

В целом по Карелии ожидается облачная погода. Ночью умеренный снег, днем небольшой снег, местами метель. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый сильный. Температура воздуха ночью -5-10, местами до -15, днем -3-8, местами до -13.

В Костомукше -5-13, переменная облачность, небольшой снег.

В Сегеже -5-9, переменная облачность, небольшой снег.

В Сортавале -4-9, переменная облачность, небольшой снег.

Геомагнитная обстановка в норме.

О том, какая погода ждет Карелию в ближайшую неделю, читайте в нашем материале.