30 апреля 2023, 08:30
Неблагоприятные для здоровья дни мая
Как легче пережить магнитную бурю
1 мая, с 9 до 11 часов
2 мая, с 8 до 10 часов
5 мая, с 12 до 14 часов
16 мая, с 10 до 12 часов
17 мая, с 9 до 11 часов
18 мая, с 10 до 12 часов
19 мая, с 12 до 14 часов
28 мая, с 8 до 10 часов
29 мая, с 8 до 10 часов
30 мая, с 9 до 11 часов
31 мая, с 12 до 14 часов
В период магнитных бурь у гипертоников происходят скачки давления. У болеющих хроническими заболеваниями могут случиться обострения. Метеозависимые люди также испытывают недомогание.
Чтобы уменьшить негативные последствия магнитной бури, врачи советую снизить физическую нагрузку, отказаться от соленой, копченой и жирной пищи, больше гулять на свежем воздухе и чаще проветривать помещение. Также нужно пить побольше воды, отказаться от алкоголя и избегать стресса.// фото freepik.com