Неблагоприятные для здоровья дни мая

1 мая, с 9 до 11 часов

2 мая, с 8 до 10 часов

5 мая, с 12 до 14 часов

16 мая, с 10 до 12 часов

17 мая, с 9 до 11 часов

18 мая, с 10 до 12 часов

19 мая, с 12 до 14 часов

28 мая, с 8 до 10 часов

29 мая, с 8 до 10 часов

30 мая, с 9 до 11 часов

31 мая, с 12 до 14 часов

В период магнитных бурь у гипертоников происходят скачки давления. У болеющих хроническими заболеваниями могут случиться обострения. Метеозависимые люди также испытывают недомогание.

Чтобы уменьшить негативные последствия магнитной бури, врачи советую снизить физическую нагрузку, отказаться от соленой, копченой и жирной пищи, больше гулять на свежем воздухе и чаще проветривать помещение. Также нужно пить побольше воды, отказаться от алкоголя и избегать стресса.// фото freepik.com