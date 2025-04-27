Неадекватный «пассажир» катался на фуре по Петрозаводску

В паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии» обсуждают видео очередного происшествия с явно неадекватным человеком в Петрозаводске.

На кадрах видно, как большегрузный автомобиль тащит за собой некого прицепившегося сзади гражданина. Понятно, что «пассажир» попал в эту ситуацию не случайно, а вполне добровольно, чтоб не сказать осознанно. Очевидцы сообщают, что он зацепился за фуру, когда та остановилась на перекрестке. Предполагают, что он находился под воздействием алкоголя или других веществ.

По словам комментаторов, неадеквата задержала полиция. Это уже не первое из целой серии видео, которые петрозаводчане снимают на дорогах города: учащаются случаи необъяснимого поведения людей на проезжей части. Водителям надо быть готовыми к встрече с ними. © «Петрозаводск говорит»