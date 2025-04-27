В Петербурге мужчина с ножом ворвался в магазин на Невском

В центре Петербурга неизвестный ворвался в сетевой супермаркет на Невском проспекте и напал на продавца, сообщает «Мойка 78».

Сообщается, что в торговый зал вошел неизвестный, который охотился… за праздничными открытками. Вора заметил продавец. При попытке задержания незнакомец оказал сопротивление, ударил сотрудника торговой точки острым предметом в живот, схватил несколько открыток на сумму 274 рубля и скрылся.

Личность нападавшего устанавливается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. © «Петрозаводск говорит»