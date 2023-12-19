Неадекватного пациента в Надвоицах пришлось доставать из-под кровати

Вечером 18 декабря бригада скорой помощи в Надвоицах вынуждена была обратиться к спасателям. Звонок поступил на пульт пожарно-спасательной службы Сегежского района в 20:01, сообщил близкий к МЧС республики источник.

Врачи приехали на вызов к пациенту, который находился не совсем в адекватном состоянии. Медики застали его под кроватью.

Самостоятельно вытащить грузного мужчину у них не получилось. Было принято решение обраться за помощью к пожарным, которые достали пациента из-под кровати и отнесли его в карету скорой помощи. // фото: «Петрозаводск говорит»