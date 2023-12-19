Дорогой снегоход сгорел вместе с гаражом в Медвежьегорском районе

Утром 18 декабря на пульт Единой службы спасения-01 Медвежьегорского района поступило тревожное сообщение. В поселке Великая Губа загорелся одноэтажный деревянный гараж, сообщил близкий к МЧС источник.

Когда поселковые пожарные прибыли к месту вызова, огонь чувствовал себя полноправным хозяином в деревянном строении. Несмотря на все принятые меры, гараж был значительно поврежден огнем.

Вместе с гаражом сгорел и дорогой снегоход «Ямаха-540». По какой причине произошел пожар, сейчас устанавливают специалисты. // фото: pixabay.com