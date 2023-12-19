Две легковушки столкнулись на перекрестке в Петрозаводске

Днем 18 декабря на одном из перекрестков карельской столицы произошло ДТП. Столкнулись легковые автомобили, авария попала на видео, передает dtpptz.ru.

Инцидент случился в 15:14 на пересечении улиц Луначарского и Чернышевского. Это нерегулируемый перекресток неравнозначных дорог.

Один водитель выезжал на него с улицы Чернышевского, это второстепенная дорога. Он поворачивал на улицу Луначарского. В это время второй автомобиль двигался прямо по улице Луначарского, по главной дороге.

От столкновения автомобили развернуло на проезжей части, они получили механические повреждения. // фото, видео: dtpptz.ru