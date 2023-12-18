18 декабря 2023, 20:29
Мост рухнул в Карелии
В олонецкой деревне обрушилась переправа через реку Мегрега
В деревне Судалица Олонецкого произошло ЧП. В населенном пункте обрушился мост через реку Мегрега. Часть конструкции оказалась на льду.
В районной администрации провели заседание КЧС и ОПБ. Местным жителям запретят передвигаться по переправе, место обрушения огородят.
Администрация связалась с подрядчиком. Как указана в паблике администрации Олонецкого района, «в течении двух часов подрядчик приедет на место и обследует мост». // фото VK-сообщество «Олонецкий район»