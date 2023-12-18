Мост рухнул в Карелии

В деревне Судалица Олонецкого произошло ЧП. В населенном пункте обрушился мост через реку Мегрега. Часть конструкции оказалась на льду.

В районной администрации провели заседание КЧС и ОПБ. Местным жителям запретят передвигаться по переправе, место обрушения огородят.

Администрация связалась с подрядчиком. Как указана в паблике администрации Олонецкого района, «в течении двух часов подрядчик приедет на место и обследует мост». // фото VK-сообщество «Олонецкий район»