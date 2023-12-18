18 декабря 2023, 20:12
Умер «Пухляш» Дмитрий Красилов из клипа Little Big
Актеру и танцору было всего 29 лет
Актера, танцора Дмитрия Красилова обнаружили мертвым в квартире в Москве, сообщает ТАСС. Ему было 29 лет.
Известность пришла к Красилову после того, как он снялся в клипе коллектива Little Big на песню Uno в 2020 году. С этой композиция артисты должны были ехать на конкурс «Евровидение». Красилов также играл в кино и сериалах.
По информации источника, актер накануне жаловался на плохое самочувствие. Точную причину смерти Красилова установят в ходе медицинской экспертизы. // фото скриншот с Youtube-видео