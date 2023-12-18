Два автомобиля столкнулись на злополучном перекрестке

На пересечении улиц Гоголя и Антикайнена сегодня вечером произошла авария. ДТП произошло в 18:07 и попало в объектив камеры наблюдения «Сампо».

Пользователи паблика «ДТП Петрозаводска и Карелии» выложили видео. По мнению участников группы, один из автомобилей выехал на перекресток, когда горел красный сигнал, вдобавок он начал движение из левого ряда.

«Один из злополучных светофоров. Прямо-таки герои дня: светофор Гоголя-Антикайнена. Авария прямо на нем. Искать пути объезда бесполезно»,

- сообщили в VK-группе.

Ранее автомобилисты жаловались на новый режим работы светофоров в центре города. В частности, на Гоголя-Анохина, Гоголя-Красноармейская и Гоголя-Антикайнена.