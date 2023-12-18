Изменения режима работы светофоров в центре города вызвали коллапс

На нескольких перекрестках в центре Петрозаводска изменили режим работы, из-за чего стали образовываться пробки. Автомобилисты выплеснули свой негатив в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии». Речь идет о перекрестках Гоголя-Анохина, Гоголя-Красноармейская и Гоголя-Антикайнена.

«Спасибо» администрации за новый светофор на Гоголя - Анохина, таких пробок с самого утра, 7:30 , я давно не видел».

«Поздравляю петрозаводских водителей с тренировкой дорожного Армагеддона!

Похоже, что перед закрытием моста на Мерецкова, изменили режимы работы светофоров Гоголя - Красноармейская (Гоголя - Антикайнена изменили раньше). Из-за этого пробка в центр растянулась на весь Комсомольский проспект. Что-же будет, когда мост в январе действительно закроют?»

«Изменен режим светофора на перекрестке Антикайнена-Гоголя. В результате сегодня утром ехал по пр. Невского от Льва Толстого (начало пробки) 720 метров (почти до Мерецкова) 25 минут. Вы обалдели там? Настройщики?»

В мэрии сообщили, что специалисты принимают решения по изменению и корректировке режимов светофора на перекрестке улиц Гоголя и Анохина и синхронизации их с работой светофорных объектов на перекрестках ул. Гоголя - Антикайнена и ул. Гоголя - Красноармейская. // фото unsplash.com/ David Guenther