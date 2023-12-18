Личность обнаруженного в озере мертвеца никак не могут установить

Личность погибшего мужчины пытаются установить. Помочь в этом правоохранителям могут жители Карелии.

Труп с выраженными гнилостными изменениями обнаружили в Онежском озере 17 ноября. Тело нашли в районе улицы Промышленная, 2, в Кондопоге. Повреждений, указывающих на криминальный характер гибели, не заметили, рассказали в пресс-службе СУ СК по РК.

При жизни рост мужчины составлял 169 см ± 3 см, телосложение плотное. Погиб мужчина не менее 1 года до момента обнаружения.

На мертвеце был джемпер с воротником «стойка» из трикотажа черного цвета с геометрическим рисунком серо-синего цвета с молнией черного цвета длиной 24 см. Также были обнаружены две цепочки, одна из них с подвеской в виде креста из неустановленного металла.

Следователи проводят проверочные и оперативно-розыскные мероприятия, обстоятельства устанавливаются, назначены судебно-медицинские экспертизы.

Обладающих информацией о личности погибшего просят звонить следователям по номерам: (8814-51)-7-11-92, (8814-51)-7-14-76, (8814-51)- 7-12-87. // фото пресс-службы СУ СК по РК