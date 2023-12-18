Мошенники нашли персональный подход к жителям Карелии

Трое жителей Карелии стали жертвами мошенников. В двух случаях аферисты звонили под видом оператора сотовой связи.

Граждан убедили, что нужно продлить действие договора для сохранения номера мобильного телефона. Для этого просили назвать пароль из смс-сообщения. В итоге аферисты получали доступ к аккаунтам на портале Госуслуг. Полиция проводит проверку.

В третьем случае 63-летняя женщина думала, что общается с оператором госпортала. Она установила мобильное приложение банка, незнакомец узнал коды доступа к приложению, оформил кредит на 190 тысяч и перевел на другие счета. // фото freepik.com