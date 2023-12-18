Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

На Перевалке сегодня утром сбили пожилую женщину. Петрозаводчанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль.

Дорожный инцидент случился на пересечении улицы Зеленая и Ругозерского переулка в 11:17. Женщина ударилась об асфальт и не поднималась, к ней подбежали очевидцы.

На месте ДТП работала полиция и медики «скорой». Момент аварии запечатлела камера наблюдения CityLink. // фото скриншот с видео