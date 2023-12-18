18 декабря 2023, 16:44
Пожилую женщину сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске
Инцидент на Перевалке попал на видео
На Перевалке сегодня утром сбили пожилую женщину. Петрозаводчанка переходила проезжую часть по пешеходному переходу, когда на нее наехал автомобиль.
Дорожный инцидент случился на пересечении улицы Зеленая и Ругозерского переулка в 11:17. Женщина ударилась об асфальт и не поднималась, к ней подбежали очевидцы.
На месте ДТП работала полиция и медики «скорой». Момент аварии запечатлела камера наблюдения CityLink. // фото скриншот с видео