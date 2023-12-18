Мужчина стащил одежду в магазине, антикражные устройства не сработали

Из отдела одежды в торговом центре Петрозаводска украли джемпер, свитер и кофту. Ущерб составил восемь тысяч рублей. Хищение заметили работники при просмотре видео с камеры наблюдения, о пропаже они заявили в полицию.

Личность предполагаемого вора установили. Им оказался 36-летний мужчина. В магазине он взял около десяти позиций товара и отправился в примерочную. Понравившиеся вещи он спрятал под одежду, а остальное вернул, сообщили в пресс-службе МВД.

Ему удалось покинуть магазин, так как антикражные устройства не сработали. Ворованное он сбыл за три тысячи рублей на улице. По факту кражи завели уголовное дело. // фото unsplash.com/ Artem Beliaikin