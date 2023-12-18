Наледь убила мужчину в Петербурге

В Калининском районе Петербурга утром 18 декабря на мужчину упала масса изо льда и снега. 31-летний мужчина погиб. ЧП произошел перед входом в круглосуточный мини-маркет.

По сообщению «Фонтанки», последний раз крышу дома чистили в субботу.

Еще один инцидент произошел в центре Северной столицы. На мужчину тоже рухнула наледь, но он остался жив. Его госпитализировали. // фото читателя с сайта «Фонтанка»