Неадекватного хулигана задержали в сетевом магазине в Суоярви

Работники сетевого магазина в Суоярви на Суоярвском шоссе вызвали росгвардейцев из-за неадекватного и агрессивного посетителя. Инцидент произошел 4 апреля.

По словам администратора магазина, мужчина нецензурно выражался, размахивал руками и не уходил из магазина, несмотря на просьбы персонала. Сотрудники вневедомственной охраны задержали 42-летнего мужчину и передали его полиции.

Ему грозит административная ответственность за мелкое хулиганство. В Росгвардии уточнили, что за правонарушение предусмотрены санкции в виде административного штрафа в размере от 500 до 1000 рублей или административного ареста до 15 суток.