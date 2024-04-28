Очередное ДТП на Чапаева в Петрозаводске попало в объектив камеры – видео опубликовано в сообществе «Подслушано у водителей Птз и Карелии». Ситуация, метко охарактеризованная водителями как «Поворотчик и летун».

Видно, как один водитель летит по главной, второй пытается повернуть на прилегающую второстепенную. Результат – серьезные кузовные работы у обоих автомобилей.

«Не вижу, но поворачиваю», - комментируют водители в сообществе.