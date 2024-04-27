Два района Петрозаводска остались без электроэнергии

Сегодня в 20:55 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Кукковка и Старая Кукковка. Об этом сообщает ЕДДС.

По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.

Ориентировочное время возвращения ресурса в дома жителей города не уточняется. // Фото: unsplash.com / Diz Play