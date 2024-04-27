27 апреля 2024, 21:27
Два района Петрозаводска остались без электроэнергии
Энергетики пытаются вернуть электричество в дома жителей карельской столицы
Сегодня в 20:55 в Петрозаводске произошло отключение электричества в районах Кукковка и Старая Кукковка. Об этом сообщает ЕДДС.
По данным Единой дежурно-диспетчерской службы, причиной отключения стало повреждение на сетях. Ведутся восстановительные работы.
Ориентировочное время возвращения ресурса в дома жителей города не уточняется. // Фото: unsplash.com / Diz Play