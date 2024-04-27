Опубликовано видео с последствиями пожара на ДОК «Калевала»

По факту пожара на ДОК «Калевала» в Петрозаводске возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета. Дело возбуждено по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Следователи и следователи-криминалисты провели осмотр места происшествия. Назначен ряд судебных экспертиз. Устанавливаются обстоятельства случившегося.

В ходе расследования уголовного дела будет дана оценка действиям лиц, ответственных за соблюдение правил безопасности при ведении строительных и иных работ.

Напомним, пожар вспыхнул на предприятии сегодня в 4 утра. В ликвидации возгорания участвовали 50 специалистов. Огонь удалось потушить к 7 утра. Предприятие временно приостановило свою работу. // Фото: скриншот видео СК