Не справляющиеся с уборкой дворов УК назвали в Петрозаводске

За минувшую неделю Служба заказчика проверила 313 домов в Петрозаводске. Многие содержат с нарушениями, их выявили 191, сообщили в пресс-службе мэрии.

В основном это касается уборки снега во дворах и обработки пешеходных дорожек противогололедными материалами. На двух многоквартирных домах не были очищены крыши.

Управляющие компании на прошлой неделе устранили 85 нарушений. Но многие организации не предоставили информацию либо не устранили замечания.

Это, в частности, копании «ЖХСервис», «КСМ-Комфорт», «Карелия», «Партнер», «Район», «Вектор Чистоты», «21 век», «ПК Выбор», «Сампо», «УК Территория», «УК Жилой дом+», «Профессионал», «УК Десятый Регион». // фото: freepik.com