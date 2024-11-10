Не принесших присягу до 22 ноября иностранцев лишат гражданства РФ

Иностранцев, которые не примут присягу до 22 ноября, будут лишать гражданства России. Такая информация размещена на сайте «МВД-Медиа».

— Срок для принесения присяги для лиц, уже принятых в российское гражданство по закону от 31 мая 2002 года «О гражданстве Российской Федерации», истекает 22 ноября 2024 года,

— сказано в сообщении.

С 23 ноября статус гражданина России для таких лиц будет аннулирован. Однако в МВД уточнили, что это правило не затрагивает тех, кто получил гражданство до 1 сентября 2017 года, когда обязательство приносить присягу ещё не действовало. // фото: «Петрозаводск говорит»