Эксперт объяснил, какие доллары больше никому не нужны

Российские и иностранные банки все чаще отказываются от приема старых долларов. Почему так получилось, рассказал финансист Лазарь Бадалов в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт отметил, что из-за санкций российские банки не могут напрямую отправлять наличную валюту в Европу или США. По его словам, они также не могут получать обратно новые банкноты, а замена старых купюр — это сложный, дорогой и продолжительный процесс. Поэтому банки предпочитают перестраховаться.

Бадалов пояснил, что операции с наличной валютой обычно измеряются десятками миллионов, и никто не повезет за границу одну-единственную старую банкноту. К тому же, по его словам, старые доллары легче подделать, поэтому за границей их сложнее обменять, хотя официальных запретов в США на приём таких купюр нет. // фото: pixabay.com