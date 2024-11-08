Жениха из шоу «Давай поженимся» посадили на 15 лет

В Луганске суд приговорил к 15 годам лишения свободы местного жителя, который признан виновным в убийстве мужчины в 2014 году. Интересно, что уже после совершения преступления ныне 37-летний убийца участвовал в шоу «Давай поженимся», сообщает «Лента.ру».

По данным Следственного комитета, в августе 2014 года двое приятелей заблудились и спросили дорогу у случайного прохожего. Увидев у него ценности, злоумышленники насильно вывезли мужчину в лес, убили его несколькими выстрелами, после чего спрятали тело и скрылись.

За время следствия житель Луганска успел поучаствовать в передаче «Давай поженимся» в качестве жениха. Однако тогда невеста выбрала другого кандидата.

Следователи вышли на след злодея в 2022 году. Он был задержан в Ростовской области. // Фото: unsplash.com / Syarafina Yusof