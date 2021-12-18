Не получившие госуслуги из-за сбоя россияне смогут сделать это завтра

Россияне, которые не смогли получить в субботу государственные услуги в Госавтоинспекции из-за технического сбоя, смогут сделать это завтра, сообщили в пресс-центре МВД по Карелии.

Напомним, 18 декабря из-за технического сбоя Госавтоинспекция приостановила выдачу прав и регистрацию машин, также оказался ограничен доступ к информации о штрафах. Специалисты устраняют последствия технического сбоя.

В воскресенье, 19 декабря, сотрудники Госавтоинспекции после устранения возникших проблем проведут прием граждан в межрайонных регистрационно-экзаменационных отделах.

В ведомстве заверили, что обеспечат возможность использования платежных документов, оплаченных со скидкой 30%, тем, кто записался на прием 18 декабря, в другое время.

Также решения о привлечении к ответственности за нарушение правил госрегистрации будут приниматься с учетом возникшей технической проблемы. (фото pixabay.com, Jacob_Kite)