Скорпион ужалил маленькую россиянку

В Московской области на одиннадцатилетнюю россиянку напал скорпион. Животное каким-то образом попало в мешок с игрушками и ужалило девочку. Ребенка доставили в больницу.

«В результате укуса скорпиона в Химкинскую областную больницу была доставлена пострадавшая. Врачи провели необходимые диагностические исследования», - сообщили изданию «Говорит Москва» в Минздраве.

Состояние ребенка удовлетворительное, угрозы ее жизни нет. как скорпион оказался в жилье – загадка. Семья пострадавшей за рубеж не выезжала. (фото pixabay.com, Josch13)