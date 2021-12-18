Масштабный сбой парализовал работу сервисов ГИБДД

В субботу в работе информационных Федеральной информационной системы Госавтоинспекции произошел сбой, сообщает пресс-служба МВД по Карелии.

Региональные подразделения ГИБДД приостановили оказание государственных услуг гражданам. В частности, связанных с регистрацией автомобилей, выдачей водительских удостоверений. Также был ограничен доступ к информации о наложенных административных штрафах за нарушения ПДД.

Специалисты устраняют последствия технического сбоя. В МВД подчеркнули, что подобные случаи являются единичными.

«При их выявлении специалисты ведомства незамедлительно их устраняют, принимая необходимые меры реагирования», - прокомментировали в ведомстве. В МВД извинились за неудобства. (фото pixabay.com, Jackson_893)