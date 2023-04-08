Не дожившего до отправки в зону СВО военного похоронили в Кондопоге

Жители Кондопоги 8 апреля, в субботу, простились с Константином Андреевичем Вдовиным. Гвардии лейтенант погиб в результате страшной аварии, написал на своей странице ВКонтакте глава администрации Кондопожского района Дмитрий Зацепин.

- Нелепая случайность унесла жизнь кадрового военного. В течении двух месяцев он боролся за жизнь, после страшной аварии, но 3 апреля его сердце остановилось,

- рассказал он.

Офицер ждал формирования отряда и отправки в зону спецоперации, а пока что сопровождал в район боевых действий гуманитарные конвои.

Он был удостоен Ордена Жукова и других государственных наград, носил звание ветерана боевых действий. // фото: Дмитрий Зацепин/ВКонтакте