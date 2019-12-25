Называем имена победителей конкурса на лучший новогодний костюм

9 декабря «Петрозаводск говорит» объявил конкурс на самый оригинальный детский новогодний костюм.

Строгих требований не было: это мог быть наряд на утренник, или костюм для совсем еще маленького малыша. Главное, как говорится, чтобы костюмчик сидел – был впору и хорошо смотрелся на вашем ребенке. Но мы, конечно, надеялись, что вы постараетесь быть оригинальными.

Победителем по решению редакции стала Наташа Самарина и ее костюм Снежинки, который изготовила Диана Самарина – мама Наташи.

Победителем интернет-голосования стал Владимир Федоров, Человек-паук. Автор Марина Данилова.

Поздравляем! Победители конкурса получат билеты на музыкальную сказку в одном действии для детей и взрослых «Морозко» (0+), которую покажет Музыкальный театр Карелии 5 января, в воскресенье, в 17:00.

Билеты нужно забрать в редакции на ул. Лыжной, 6, до 31 декабря. Просим для получения приза позвонить по телефону: 53-13-13 (Валентина Платонова).

Всех остальных благодарим за участие.