Названы заведения Петрозаводска, не соблюдающие ковидные ограничения

В Карелии продолжаются рейды на объектах общепита, в ходе которых контролируется соблюдение мер, обозначенных в распоряжениях главы республики, в частности, запрет на работу после 23 часов.

В пятницу, 20 ноября, после 11 вечера три группы проверяющих вместе с сотрудниками полиции отправились по заведениям Петрозаводска. Всего были проинспектированы 15 объектов, сообщает пресс-служба министерства экономического развития и промышленности РК.

В итоге выяснилось, что требование о прекращении работы после 23 часов соблюдают: кафе «Сказка» (Соломенское шоссе, 18), ресторан «Ели-Пели» (ул. Московская 1), кафе «Мансарда» (ул. Анохина, 41), клуб «Контакт» (ул. Красная, 36), ресторан «Северный» (пр. Ленина, 21), кафе «Амрит» (ул. Попова, 5), ресторан «Караван» (ул. Муезерская, 15А), кафе «Легенда» (ул. Беломорская, 14А), бар «Барин», (ул. Зеленая, 3), клуб Hollywood (ул. М. Горького, 25), бар «От заката до рассвета» (наб. Варкауса, 12), бар «Сомелье» (пр. Октябрьский, 28).

Были открыты после 23:00, тем самым нарушая требование, кафе «Солоха» (Соломенское шоссе, 14), ресторан «Каудаль» (пр. Ленина, 14), кафе «Милан» (ул. Чапаева, 3б).

В отношении нарушителей были составлены административные акты. Власти пообещали продолжить осуществлять контроль за соблюдением мер, направленных на недопущение распространения коронавирусной инфекции в республике. Фото mycdn.me