Названы возможные сроки новой волны коронавируса в России

Доктор биологических наук Петр Чумаков поделился мнением о сроках новой вспышки коронавируса в России. Его слова приводит «Лента.ру».

По мнению специалиста, продолжение общего спада заболеваемости связано с тем, что большой процент людей устойчив к вирусу, так как кто-то вакцинировался, а кто-то уже перенес заболевание. Однако повышение заболеваемости возможно через 2-3 месяца, когда будет циркулировать уже другой штамм, предположил биолог.

«Будет снова небольшое повышение, потому что ослабнет коллективный иммунитет. Я думаю, небольшое, потому что люди, которые уже переболели, не будут тяжело болеть, они, скорее всего, будут болеть бессимптомно. Коронавирус, к сожалению, не дает стойкого иммунитета, но все равно, если вы уже столкнулись с этим вирусом, то в следующий раз вы будете его переносить как обычную простуду», - объяснил Чумаков. Фото pixabay.com/coyot