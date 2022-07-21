Названы способы охладиться в жару без кондиционера

В жаркую погоду в помещении очень нужен кондиционер. Но даже если его нет, охладиться все равно можно. Как именно, пишет «Доктор Питер».

Медики советуют как можно больше пить, причем даже если вы не чувствуете жажду. Это предотвратит обезвоживание. Лучше не холодная, а теплая вода.

Жирные и тяжелые блюда надо заменить на легкие. Например, овощные или фруктовые салаты.

Поскольку горячий воздух поднимается вверх, спать в жару лучше всего на полу. Смоченные в холодной воде полотенца или салфетки можно прикладывать к телу, причем к определенным точкам. Это запястья, пах, подмышки, задняя часть шеи – здесь сосуды расположены близко к коже, значит, температура понизится быстрее.

Поможет вентилятор, особенно если перед ним поставить емкость, наполненную льдом. Воздух станет прохладнее. // Фото: pxhere.com