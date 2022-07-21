Краснодарский отдых «все включено» оказался в 3-6 раз дороже турецкого

Отдых All inclusive в гостиницах Краснодарского края оказался гораздо дороже, чем проживание в гостиницах похожего класса в турецкой Анталии. Цены сравнили эксперты Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Они взяли минимальную и максимальную стоимость 10 ночей для двоих по предложениям на 1 - 31 августа этого года. Перелет не учитывали, только проживание и питание.

Получилась разница между РФ и Турцией в 3-6 раз, по минимальным и максимальным расценкам.

В частности, минимальные цены на отели в Краснодарском крае выше, чем в Анталье, от 3,5 до 6,1 раз. Самая большая разница у гостиниц трех (6,1 раз) и пяти звезд (5,6 раз).

Максимальные цены на краснодарский отдых тоже выше, чем на турецкий. Три звезды дороже в три раза, четыре - в два раза, пять - в 1,3 раза.

Минимальная стоимость отдыха в трехзвездочном отеле в Турции составляет 16,4 тысячи рублей, а в Краснодарском крае - 98 тысяч. За четырехзвездочную гостиницу в Анталии придется заплатить максимум 125 тысяч, а в Краснодарском крае — 379 тысяч. // Фото: pxhere.com