Маткапитал можно будет тратить на покупку автомобиля

Расширяющий возможности использования материнского капитала законопроект разработали в Госдуме. Средства разрешат использовать в том числе для покупки авто, пишут «Известия».

Но автомобиль обязательно должен быть новым и иметь кроме водительского места еще как минимум три – для пассажиров. Кроме того, речь идет только о машинах российского производства.

Есть также ограничения по мощности и цене - 125,08 л/с и два миллиона рублей соответственно. Автомобиль можно будет приобрести лишь в общую собственность с ребенком. Если в течение трех лет его продадут или переоборудуют, семью заставят вернуть деньги в ПФР.

Эксперты полагают, что новый закон позволит дополнит стимулировать спрос на российские машины. // Фото: pxhere.com