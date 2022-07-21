Скачок заболеваемости Covid-19 произошел в России

За последние сутки в России выявили 6391 новый случай заражения коронавирусом. Таких показателей в стране не было с начала мая.

За сутки в России с Covid-19 госпитализированы 1195 человек. Этот показатель также растет.

Ранее ВОЗ объявила о начале шестой волны пандемии из-за распространения подвидов омикрон-штамма. Министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков призвал жителей республики ревакцинироваться, чтобы сохранить здоровье. Фото: unsplash.com