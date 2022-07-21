В H&M передумали устраивать распродажу остатков одежды в России

Шведский гигант передумал устраивать распродажу в России. Заявление появилось на сайте H&M.

«Мы планируем открывать наши магазины поэтапно в течение августа. Магазины будут работать в штатном режиме, товары будут продаваться по полной цене»,

- сказано в сообщении компании.

Магазины откроют на ограниченный промежуток времени. В компании сообщили, что магазины H&M будут открыты до тех пор, пока большая часть стока не будет распродана. При этом онлайн-магазин по-прежнему не будет работать, также в H&M больше не принимают текстиль в переработку.

Ранее в H&M заявили об окончательном уходе с российского рынка. Сеть работала в России с 2009 года, открыто более 150 точек H&M. Один из фирменных магазинов работал и в столице Карелии. (фото unsplash.com, Nick de Partee)