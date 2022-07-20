Иван-чай может затмить чай и кофе на полках российских магазинов

Иван-чай могут признать сельскохозяйственным продуктом. Инициативу поддержали в министерстве сельского хозяйства РФ, вопрос прорабатывают. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал федерального органа.

В Минсельхозе отметили, что у кипрейного чая есть все качества, чтобы «подвинуть» чай и кофе на полках магазинов.

Ранее на потенциал развития производства иван-чая обратил внимание председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов, обращаясь к главе государства на форуме «Сильные идеи для нового времени». Он попросил президента о поддержке развития отрасли и необходимости его признания в качестве сельхозпродукта. Лидер государства инициативу поддержал, отметив, что напиток полезней кока-колы.

Подобный статус откроет перед его производителями доступ к мерам господдержки, которыми пользуются растениеводы. Министерство также поддерживает иван-чай в рамках проекта «Вкусы России». В министерстве пообещали подумать над тем, как еще можно поддержать производителей напитка. (фото fonwall.ru, Beautiful Earth)