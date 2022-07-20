До шести лет потребуется, чтобы убрать из Арктики мусор

В Росприроднадзоре озвучили, сколько лет понадобится для того, чтобы очистить Арктику от накопившегося там мусора.

По словам руководителя ведомства Светланы Радионовой, на уборку может уйти до пяти-шести лет, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на телеграм-канал чиновницы.

Такой срок она озвучила на фоне инцидента с краснокнижным белым медведем, в пасти которого застряла консервная банка.

На помощь медведю выехали ветеринары из Москвы. (фото unsplash.com, Annie Spratt, видео сообщество «Русское географическое общество»)