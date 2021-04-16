Названы симптомы-предвестники инсульта

Популярный теледоктор Александр Мясников назвал фактор, который может сигнализировать об инсульте. В эфире телеканала «Россия 1» он заявил, что мигрень вместе со странным предчувствием могут быть сигналоми острого нарушения кровоснабжения головного мозга.

«Иногда перед приступом, сильным приступом мигрени начинаются какие-то видения <…> может быть запахи, может быть звуки, странное освещение, вот эта вот «аура», то есть вы чувствуете, что сейчас начнется приступ. Вот если у вас мигрень с аурой, она может закончиться и инсультом, в том числе»,

- цитирует его РИА Новости. К этим симптомам, теледоктор, рекомендовал особенно прислушиваться женщинам.

Среди других факторов риска, из-за которых человек предрасположен к инсульту, он назвал полноту, повышенный сахар, холестерин и артериальную гипертонию. (фото rd2mgn74.ru)