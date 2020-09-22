Названы самые высокооплачиваемые отрасли в Карелии

Карелиястат опубликовал статистику по зарплатам в разных отраслях деятельности в республике за июнь 2020 года. Среди различных сфер есть области, средние зарплаты в которых значительно превосходят среднюю по региону.

Так, наиболее прибыльной сферой в Карелии стало «рыболовство и рыбоводство». Средняя зарплата здесь составила баснословные 109 643 рубля в месяц.

На втором месте расположилась сфера научных исследований и разработок. Работники науки получили за июнь, в среднем, 80 908 рублей. Третье место заняла сфера «государственное управление и обеспечение военной безопасности, социальное обеспечение» (69 766 рублей).

Далее по доходности следует «деятельность финансовая и страховая» - 67 584 рубля в месяц. За ней - «производство машин и оборудования» (66 550 рублей), «добыча полезных ископаемых» (65 700 рублей), «производство, передача и распределение электроэнергии» (65 521 рубль) и «производство напитков» (60 609 рублей).

Напомним, средняя зарплата в Карелии, по данным Карелиястата, в июне превысила 50 тысяч рублей. Данные за июль Росстат распорядился не публиковать.