Названы самые полезные продукты для женщин

Женщинам необходимо включать в рацион киви, тыкву и другие продукты. Об этом рассказала нутрициолог Кристина Журавлева, слова специалиста приводит РИА Новости.

Так, киви благотворно сказывается на состоянии кожи. Тыква содержит антиоксидант бета-каротин. В сочетании с витамином С, отвечающим за выработку коллагена, он замедляет старение. Высокое содержание клетчатки же помогает наладить работу желудочно-кишечного тракта, что положительно влияет на кожу.

«Зеленый чай и травяной чай содержат полифенолы, которые обладают антиканцерогенными и противовоспалительными свойствами. Полиненасыщенные жирные кислоты Омега-3 и Омега-6, которые есть в красной рыбе, укрепляют клеточную мембрану эпителия. Кожа становится более упругой, уменьшаются повреждения кожи от ультрафиолетовых лучей, что тоже благоприятно сказывается на ее внешнем виде и здоровье в целом», - заявила собеседник агентства.

Нутрициолог также отметила, что авокадо помогает регулировать вес, воздействует на здоровье кожи, обладает ранозаживляющим эффектом. Кроме того, в нем содержатся калий, натрий, магний, витамины С, Е, К1, B6, фолиевая кислота, ниацин, пантотеновая кислота. В оливковом масле содержатся витамины А, D, Е. Витамин D уменьшает воспаления, улучшает сон, иммунитет, борется с депрессией и бессонницей, заключила Журавлева. Фото pixabay.com/JillWellington