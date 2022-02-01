Рекорд по числу зараженных коронавирусом за сутки установлен в России

За последние сутки в России выявлены 125 836 новых случаев заражения коронавирусом. Умерли 663 человека, выздоровел - 40 301. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 21 533 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 13 619, в Ленинградской области - 1251, в Архангельской области - 1968, в Вологодской области - 840, в Мурманской области - 817.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 11 986 913 раз. Скончались 332 012 человек. Фото pixabay.com/geralt