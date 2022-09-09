Названы самые полезные блюда для поджелудочной железы

Белковые омлеты и творожные суфле-запеканки незаменимы для людей, имеющих проблемы с поджелудочной железой и желчным пузырем. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова, слова специалиста приводит Ura.ru.

Как отметила врач, эти блюда не усиливают нагрузку на поджелудочную железу и помогают быстрее восстановить ее функцию. Также без опасений можно включить в рацион и свежие бананы, добавила Дианова.

В период обострения болезней поджелудочной железы стоит отказаться от овощей, фруктов и ягод, не прошедших термическую обработку. Запрещены вареные яйца и яичница.

«Какого-то суперпродукта, на который надо налегать, вообще не существует. Когда мы на что-то налегаем, потом грядут другие проблемы. Поджелудочную железу не надо мучить алкоголем, слишком калорийным и несбалансированным питанием», - подытожила Дианова. Фото: unsplash.com