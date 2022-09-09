Россиянам напомнили о смертельной опасности домашних заготовок

Россиянам напомнили, что домашние заготовки таят в себе смертельную опасность. Сообщение появилось на сайте Роспотребнадзора.

«При приготовлении домашней консервации необходимо помнить, что именно домашние заготовки чаще всего бывают причиной смертельно опасного заболевания - ботулизма. Возбудители ботулизма живут только при отсутствии доступа кислорода, именно поэтому им часто заболевают после употребления герметически закрытых консервов, солений и копчений домашнего производства, где в толщу продукта не проникает воздух, и создаются благоприятные условия для сохранения возбудителя болезни», - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что при ботулизме поражается центральная нервная система. При несвоевременном обращении к врачу болезнь может завершиться смертью пациента.

Во избежание рисков заболевания не стоит покупать продукты домашнего консервирования и копчения у случайных людей и готовить дома консервы в герметически закрытых банках из грибов, мяса, рыбы, моркови, свеклы и укропа, поскольку эти продукты трудно отмыть от мелких частичек почвы и спор возбудителей ботулизма. Опасно консервировать испорченные продукты, нарушать общепринятую технологию, например, добавлять меньше соли, а также употреблять в пищу заготовки из вздувшихся банок.

Рекомендуется хранить домашние консервы в холодильнике или погребе, а перед употреблением подвергать их температурной обработке в течение 15-20 минут, чтобы разрушить токсин, если он образовался в консервах. Фото: unsplash.com