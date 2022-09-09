Турист погиб при попытке сделать селфи на Алтае

В республике Алтай 43-летний турист из Новокузнецка погиб при попытке сделать селфи на камнях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Следственный комитет.

По данным источника, мужчина приехал на Алтай на отдых с женой и друзьями и поселился на одной из турбаз. На следующий день они отправились гулять по берегу реки Катунь. Турист забрался на большие камни, чтобы сделать фото, поскользнулся и упал в воду. Его спутники сразу же позвонили спасателям. Тело погибшего нашли через несколько дней в шести километрах вниз по течению.

По факту трагедии проводится проверка. По ее результатам будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Фото: unsplash.com