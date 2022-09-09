Футбольные ворота убили подростка в российском регионе

В Алтайском крае упавшие футбольные ворота убили 16-летнего студента. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

Трагедия произошла вечером 8 сентября в одном из сел края. По данным следствия, юноша с другом занимались спортом на стадионе. Молодой человек попытался подтянуться на футбольных воротах, но незакрепленная конструкция рухнула и придавила его. От полученных травм студент умер на месте.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности. Следователи осмотрели место происшествия, выясняются обстоятельства случившегося. Фото: unsplash.com