Суточная заболеваемость коронавирусом в России превысила 52 тысячи

Заболеваемость коронавирусом увеличивается и увеличивается в России. По данным оперштаба, на 9 сентября выявили еще 52 106 заболевших.

Днем ранее число новых случаев составляло 50 618, за все время коронавирус диагностировали у 19 960 295 человек.

Выздоровели за последние сутки 51 086 россиян, днем ранее - 50 293, за все время - 18 977 695.

Госпитализировали за сутки 3 621 человек, днем ранее в больницы попали 3 611.

Скончались в результате коронавируса еще 96 человек, день назад смертельных случаев было 93, с начала пандемии умерли 385 165 заболевших жителей России. // Фото: pxhere.com