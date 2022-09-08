Россиянам назвали допустимое количество яиц в неделю

Диетолог Наталья Круглова назвала допустимое количество съедаемых яиц в неделю. Слова специалиста приводит News.ru.

Врач отметила, что потребность у всех разная. Одно яйцо в день, а значит семь в неделю - это нормальное количество для здорового человека. При этом Круглова подчеркнула, что человек может съесть за один раз два-три яйца, в этом нет ничего страшного, если затем на несколько дней устроить перерыв.

Диетолог добавила, что если съесть за раз три-четыре яйца, то проблем быть не должно, однако в этот день нужно употребить меньше мяса и получить меньшую порцию насыщенных жиров. Фото: unsplash.com